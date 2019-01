FOTOD | Lugeja: kas tõesti sõltub Tallinnas tänavate puhastamine linnaosa ametnike suvast?

Kõige hullem on tema sõnul olukord Algi 55 korterelamu ees.

"Kuni kolmapäevani ei olnud sõiduteed puhastatud, kuigi eelmisest suuremast lumesajust oli möödas oma paar nädalat. Kuna teisipäeval sadas lund terve päeva, oli õhtul koju pääsemine üsna ohtlik ettevõtmine, sest auto oli praktiliselt juhitamatu ning vingerdas lumesupi ja roobaste vahel. Juba enne teisipäevast suurt lumesadu olid tänaval sügavad lumeroopad, mistõttu seal liiklemine raskendatud," kirjutas ta.

Eile (30.01 - toim.), sõitis lumepuhastuse traktor Algi tänavaosa sahaga läbi, kuid lugeja sõnul tunduski eesmärk olevat lihtsalt läbisõitmine, mitte tee korralik puhastamine. "See tähendab, et lumeroopad on tänaval endiselt alles, lihtsalt pealmist kihti oli veidike ära lükatud."

Ta lisas, et Algi tänavalt Mustamäe poole suundudes, on teed korralikult lumest puhastatud ning on olnud autoga ka normaalselt läbitavad terve jaanuari.

"Paratamatult tekib küsimus, kas tõesti sõltub Tallinna tänavate lumekoristus/-koristamatus linnaosast? Kas igal linnaosal on sõlmitud teepuhastajatega eraldi leping? Või sõltub tänavate olukord vastava linnaosa ametnike suvast ning on arvatud, et Lilleküla elanikud puhastagu oma tänavaid ise?" uuris lugeja.