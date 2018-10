FOTO | Veok parkis Paides kinni Eesti ainsa jääpühkimisestakaadi

"Ajab vihale, kui üks ettevõte pargib oma autosid tankla parklas, mitte

oma territooriumil nii, nagu see olekski nende oma. Ja nüüd veel parkida kinni selline ala, kus peaks saama puhastada haagise katusele tekkivat jääd," kirjutas lugeja.

Fotolt on näha, et tegemist on ettevõttele nimega Odien Transport kuuluva raskeveokiga Iveco ja tagaplaanil paistab ka teine sama firma veoauto.

Maanteel veokite haagistelt kukkuvad jääkamakad kujutavad endast suurt ohtu eriti just nende järel sõitvate sõiduautode juhtidele. Eile saatis üks lugejatest Delfile ka vastavasisulise video.