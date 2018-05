Viktor Kingissepp valvab Tagarannas eravaldust

Tagaranna külavanem Taivo Lõugas tegi muruniitmises pausi, et Kingissepa büsti seiklusi meenutada. Valmar Voolaid

Võiks ju arvata, et kunagine Saaremaa esikommunist Viktor Kingissepp, kelle mälestussambaid leidus kunagi mitmel pool maakonnas, on tänaseks lõplikult Saaremaalt ära kolinud. Tuleb aga välja, et nii see sugugi ei ole.