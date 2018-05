Osavallakogu liige Kristjan Moora: milleks sellist kogu üldse vaja on?

Palvega leida vahendeid tee kordategemiseks on korduvalt pöördutud vallavalitsuse poole nii üksikult kui kollektiivselt. Tee kasutajaid on palju, kuna suur osa Orissaare kandi lahkunutest on sinna maetud.

Jaanuari keskel esitati pöördumine, millel kokku 30 allkirja, piirkonna külade, koguduste ja mittetulundusühingute esindajate poolt. Rahuldavat ja arusaadavat vastust küsimusele, kas ja millal vald kõnealuse tee remondiga tegelema hakkab, pöördumise koostajad endi sõnul siiani saanud ei ole.