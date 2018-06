MEIE MAA | „Vojentorgi“ hakatakse renoveerima

Hoone omaniku Brem Kinnisvarahaldus OÜ arendusjuht Omar Kel t kinnitas Meie Maale, et muinsuskaitseametiga on kokkulepped saavutatud, ehitusluba on nüüdseks käes ja järgmisel nädalal tahetakse töödega pihta hakata. Hoone esimesele korrusele tulevad äripinnad, teisele ja kolmandale ehk pööningukorrusele aga korterid. Kuna peahoone siseruumides käivad veel muinsuskaitsealased siseviimistluse uuringud, alustatakse töödega sisehoovist. Viimasena on kavas renoveerida hoone madalam osa.