MEIE MAA | Võimalus tasuta õigusabiks jäi infosulgu

Nimelt jõuab jurist Hille Raud Saaremaal käies vastu võtta vaid umbes viis klienti, kellest igaühele pühendatakse kuni tund aega. Möödunud reedel oli järjekorras aga suisa kuus abivajajat.

Tihtilugu on Hille Raua Saaremaal veedetavad päevad siiski üsna hõredad. „Ei tea, kas inimesed on nii lootusetus olukorras, kartes, et neid ei aita enam miski,“ arutles Raud, olles üllatunud, sest kuigi projekt käivitus juba aprillist, ei teata sellest võimalusest saarel eriti midagi.