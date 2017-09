Ilmateenistuse sünoptik Ele Pedassaar tõdes, et kõige kehvemat ilma on oodata just laupäevaks. Pühapäeva päeval võib pilve tagant välja tulla isegi päike.

„Laupäeva hommik tõenäoliselt on juba vihmane ja üsna tuuline ka. Hea uudis on see, et see tugevamat sorti lõunatuul toob kaasa sooja õhu. Õhutemperatuur võib päeval isegi 17 kraadini soojeneda. Nelja-viie paiku peaks suur sadu lahkuma. Kuressaare ümbrus jääb edasi nõrga sajuga tsooni,“ rääkis Pedassaar.