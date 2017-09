Kui mullu läks Saare maakonnas esimesse klassi 344 õpilast, on neid Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Raivo Peetersi andmetel tänavu lausa 367.

Suurima värskete õppurite arvuga SÜG on nelja üldhariduskooli hulgast ainus, kel on kombeks esimesel koolipäeval ühiselt õppehoone juurest rongkäiguga läbi linna liikuda.

SÜG-i 1.b klassi õpilane Laura Grete Varik seisis rongkäigus täitsa eesotsas, vaid kooli nimeplakati kandjad olid temast eespool. „Olin juba kaua oodanud, et saaks kooli tulla,“ sõnas tüdruk otsustavalt ja kinnitas, et tal on uhke tunne olla teiste ees ning ta pole kunagi väga midagi kartnud.

Kuna ta oma sõnul juba lasteaias laulis, arvab värske õpilane, et koolis saab muusikaõpetusest oodatuim tund. Klassikaaslaste seas on tal kaks sõbrannat lasteaiast, kellest üks hakkas ka tema pinginaabriks.