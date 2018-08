MEIE MAA | Ventilaatorid müüakse poodides läbi imekiiresti

Auriga keskuses asuva OnOffi kaupluse juhataja Siim Nurja tõdes, et kõik ventilaatorid on otsas ja suure tõenäosusega midagi juurde tulemas ei ole. “Suvi on olnud kuum ja ventilaatoreid osteti väga hästi,” ütles Nurja. Viimane partii ventilaatoreid saabus OnOffi poodi 19. juulil, mil 20 tükki mõne tunniga läbi müüdi. Kümme neist olid laua peale paigaldatavad ja teised kümme jala peal põrandale asetatavad