MEIE MAA | Vallavanem lubas poja firmal raietöid teha

6. oktoobril jagas Heiki Hanso Pöide valla Facebooki lehel Arborest OÜ (Heiki Hanso on firma ainus juhatuse liige – toim) postitust, milles teatas, et toob esmakordselt niiöelda puukraana saarele, et kiiresti seljatada keerulised suurte puude raied. Postituse lõppu lisas Heiki Hanso oma telefoninumbri, küsides ühtlasi tööd. Pöide valla Facebooki lehe administraatorid on lisaks vallavanem Andres Hansole ka Heiki Hanso, Heidi Hanso ja Halliki Hanso.