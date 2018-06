MEIE MAA | Vallavanem kogub kaardile täppe

Sellest, millistes maa-asulates on käidud, annab teada vallavanema kabineti seinal asuva Saaremaa kaardi peal punane täpike koos kuupäeva ja aastanumbriga.

„Mõte tuli sellest, et keegi ei saaks hiljem öelda, et näe, suures vallas ei ole aasta jooksul meile keegi külla tulnud,“ ütles Madis Kallas Meie Maale, viidates samas, et tema töös tuleb isiklik tutvumine küla ja selle asukohaga igati kasuks. “Näiteks kui keegi soovib Ohtja külas ehitusluba või detailplaneeringut algatada, annad loa, aga äkki ma ei teagi, kus see küla asub. Nüüd panin enda jaoks tähtaja – vähemalt novembri alguseks kõik külad läbi sõita, seal nii-öelda jalg maha panna ja veidi ringi vaadata,“ kõneles Kallas. Ta on ise üles kasvanud Kihelkonnal ja seetõttu on sealne piirkond tema jaoks teada-tuntud.