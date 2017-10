Saaremaa Muuseumi direktor Endel Püüa ütles, et juba paarkümmend aastat on kogutud nüüdseks kadunud valdade piirimärke, dokumente, fotosid ja palju muud. Erinevaid rekvisiite on saadud nii toonastelt vallavalitsustelt kui praeguseks tegevuse lõpetanud Saaremaa omavalitsuste liidult.