MEIE MAA | Valimistel osalev Erki Evestus: ehk õnnestub lollusi ära hoida

33 aastat Saaremaal elanud Evestus ei ole kunagi varem valimistel osalenud. “Ma pole ka ühegi partei liige,” ütles ta. “Otsustasin nüüd siiski kandideerida, kuna Meie Saaremaa põhimõtted sobivad mulle. Kui Maria Kaljuste meid Harry Raudverega kokku viis, läks asi kohe tõsiseks. Ma pole küll suur jutumees, aga loodetavasti õnnestub Harryle toeks olla.”

Meie Saaremaa esinumber Harry Raudvere ütles, et tal on äärmiselt hea meel, et Erki Evestus otsustas nendega liituda. “Erki on oma karikatuurides aastaid meie poliitilisele korralagedusele osutanud. Nüüd on tal paras aeg veelgi tõsisemalt käed külge panna, et lolluste vohamist ennetada,” märkis Raudvere.