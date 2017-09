Meie Maa | Valimisliidus kandideerivate keskerakondlaste üle otsustab piirkond

“Mul on siiralt kahju, et meil on mõningaid väheseid erakonnakaaslasi, kes on keeranud selja erakonna põhimõtetele, programmile ja meie valijatele,” manitses Ratas nendele keskerakondlastele viidates, kes kandideerivad Saaremaal valimisliitudes.

Keskerakonna volikogu võttis nädal tagasi vastu avalduse, mille kohaselt ei saa erakonna vastu kandideerivad inimesed jätkata Keskerakonnas. Keskerakonna volikogu otsus on Jüri Ratase sõnul üsna selge – piirkonna juhatus teeb taoliste juhtumite osas otsuse.