MEIE MAA | Vald pidutseb veebruaris 30 000 euro eest

Saaremaa vallavalitsuse meediaspetsialisti Merike Pitka sõnul on praeguseks selge, et peo eelarve on suurusjärgus 30 000 eurot. Kutse peole saavad 350 inimest, keda oodatakse koos kaaslasega. Kokku võib pidulikul üritusel seega kohtuda kuni 700 inimest.