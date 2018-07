MEIE MAA | Väikese väina ujumise lõpetasid kõik osalejad

Vahtna sadamast Muhumaal startis ligi 2,3 km pikkusele distantsile 148 ujujat, kes jõudsid kõik ka finišisse Orissaare sadamas Saaremaal.

Ürituse ühe korraldaja Tiit Uspenski sõnul tingis selle mitme asjaolu meeldiv kokkulangemine, mille hulka kuulusid ka soe ilm ja vesi.

“Kiiremad ujujad kurtsid isegi, et liiga palav oli. Mis eristab juubeliujumist kõigist eelnevatest ujumistest, on see, et ühtegi katkestajat ei olnud. Kõik, kes vette läksid, ka finišisse tulid,” kinnitas Uspenski.