MEIE MAA | Väikese väina kaabelliin maksab eeldatavalt 8 miljonit

Eleringi projekti kohaselt hakkab tulevane merekaabel kulgema Muhust Piiri-Linnuse tee juurest üle Kuivastu-Kuressaare maantee ja edasi suunduks ümber Albuse kare Orissaare poole, kus jõuaks maismaale Orissaares Mäe tänava kujuteldava pikenduse kaudu. Joonis

Juba pikalt on tegutsetud selle nimel, et üks Väikesel väinal kulgev Eleringi õhuliin asendada kaabelliiniga. Kui kõik läheb plaanipäraselt, võib see teoks saada 2020. aastal.