Forsel on juba pikemat aega olnud vähiravifondi püsiannetaja. Nüüd on haigus tabanud paraku teda ennast. Tema lugu sai alguse pärast osalemist rinnavähi sõeluuringul. Juba nädala-paari pärast sai ta meilile korduvkutse, kus oli kirjas, et naise paremas rinnas on täheldatud väike muutus ja tal paluti minna Tallinna lisauuringutele – ultrahelisse ja biopsiasse.