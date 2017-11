MEIE MAA | Vabaerakond nõuab selgitust Undresti firmale eraldatava raha kohta

Fraktsioon selgitab pöördumist asjaoluga, et põhjendus järgmise aasta riigieelarve seletuskirjas selle summa kohta puudub. „Selle rahaeraldusega seonduvalt on Vabaerakonna fraktsioonil rida küsimusi, millele valdkonna ministrilt vastuseid ootame. Meie hinnangul on tegemist tõsise huvide konfliktiga, kuna raha saanud erasadama omanik on Keskerakonna Saaremaa piirkonna juht,“ viitas Vabaerakonna fraktsiooni aseesimees Andres Ammas Mõntu Sadam OÜ juhatuse liikmele Mihkel Undrestile.