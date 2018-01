MEIE MAA | Uus vallavalitsus jaguneb nelja maja vahel

Kuressaare linnavalitsuse hoones Tallinna 10 ei olnud kolimist märgata. Kõik tundus seal olevat vanaviisi. See on ka mõistetav, sest ega üleöö midagi juhtu ja kõik võtab oma aja. Koridoris tuli vastu endine Pihtla vallasekretär Riina Allik. Tema teatas, et töötab nüüd Saaremaa vallavalitsuses terviseedendamise peaspetsialistina. Allik pälvis 2015. aastal tervisepanuse tiitli.