MEIE MAA | Uus Liiva Konsum sai nurgakivi

Coop Saaremaa juhatuse esimehe Kalle Koovi ja ehitustöid teostava Arens Ehituse juhatuse liikme ja projektijuhi Olari Aaviku sõnul on see tänavu, kus ilmataat ei lase talvetingimustes ehitada ja tööde graafik on äärmiselt tihe, ainuvõimalik lahendus. Telk on üleval jaanuari teise pooleni, mil hakatakse paigaldama seinapaneele ning selle all on võimalik nulltsükkel ilmale vaatamata valmis ehitada.