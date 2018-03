Ülemöödunud aasta lõpus said alguse tööd Kauba 16 korterelamus. Tänaseks on kõik korterid müüdud. Enamik korteritest on valmis ja uutele omanikele juba ka üle antud.

„Viimane korter valmib ja antakse uuele omanikule üle märtsikuu jooksul,“ ütles Uus Maa kinnisvarabüroo maakler Riho Mõisaäär.

Korterelamus on kokku seitse korterit, neist kolm kahetoalised, kolm kolmetoalised ja üks neljatoaline.