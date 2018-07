MEIE MAA | Uudo Sepp teeb Kuressaares esimese langevarjuhüppe

Kokku osaleb üritusel üle 200 langevarjuri 15 riigist, kaugemad külalised saabuvad Uus-Meremaalt, USA-st ja Austraaliast. Ehkki üheksa päeva kestev treeninglaager on mõeldud eelkõige kogenud langevarjusportlastele, on Kuressaare lennuväljale oodatud ka pealtvaatajad. Hüpped toimuvad ilusa ilma korral iga päev kella üheksast hommikul kuueni õhtul. Kellel vaatamisest väheks jääb, sellel on võimalik vabalangemise tunnet ka ise kogeda, sooritades tandemhüpe koos kogenud instruktoriga ühise langevarju all nelja kilomeetri kõrguselt.