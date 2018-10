MEIE MAA | Urmas Reinsalu: laekuv tulumaks olgu pöördvõrdeline keskmise palgaga

„ Praegu kahaneb Saaremaa elanike arv kiiremini, kui rahvastikuprognoosid on eeldanud ja keskmine palk on siin riigi väiksemaid, vaatamata üldisele majanduskasvule. Sellise olukorraga ei tohi leppida ja see tuleb peatada. Selleks tuleb siin esiteks luua tasuvaid töökohti, et peatada töövõimeliste elanike väljavool ja siin elamiseks ei tohi teha kitsendusi täiendava maksutõusu või uute maksude näol.