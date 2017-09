MEIE MAA | Ultima Thule püüdleb rahvusvahelisuse poole

Ultima Thule maraton toimus teist korda ning tegemist on ainsa Kuressaares toimuva maratonijooksuga. Anu Vares, maratoni üks korraldajatest, sõnas, et siiani on üritusele antud vaid positiivset tagasisidet. Spordivõistlus on võtmas rahvusvahelist mõõtu, sest osalejate seas oli ka soomlasi ning prantslane Rodolphe Laffranque, kes esindas Riigikantseleid. Kohale tuldi ka naabersaarelt ning mandrilt.