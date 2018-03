MEIE MAA | Üleannetusega kogunes Saaremaal 530 eurot

Saaremaa Üleannetuse perepäevade kontserdi juht Raili Nõgu selgitas, et kogu kampaania peaeesmärk oli koguda 120 000 eurot, mis võimaldab fondil toetada arendavate teraapiatega kolme aasta jooksul 35 raskelt haiget last. Teisalt tõmmata tähelepanu sellele, et teraapia on jäänud riigi poolt rahastamata.