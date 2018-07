MEIE MAA | Uisk tõmbas madalikult lahti suure jahi

Muhu Merepääste Seltsi juhi Madis Rehepapi sõnul jõudis appikutse nendeni kella 15 paiku läbi mitme inimese alates Kõiguste sadama omanikust. “Esmase teate kohaselt oli üks jaht kividesse sõitnud ja oli seal kinni. Algul räägiti, et see juhtus Kuivastust lõunas, aga hiljem täpsustades sai selgeks, et Viirelaiu all,” ütles Rehepapp.