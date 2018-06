MEIE MAA | Turul troonib värske kartul, maasikas on otsakorral

Kellele värsket kartulit, kellele metsmaasikaid. Vasakult müüjad Linda Kivistik ja Veeve Kaasik eile hommikul turul. Valmar Voolaid (meie maa)

Eilehommikune tiir Kuressaare kultuurikeskuse ees asuval turul näitas, et pakkumisel on praegu värske kartul ning kes kiirem, on ennelõunal saanud soetada ka kodumaist maasikat.

Tartust toodud maasikat müüs eile teist päeva ka Samuel, kelle sõnul läks esimene päev küll hästi ja ostjaid jagus.