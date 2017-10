AS Lemminkäinen endise juhi Sven Pertensi kriminaalasjas riiklik süüdistaja, Lääne ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kaido Tuulemäe sai eile hommikul teel Pärnust Kuressaarde praami peal tunnistajalt meili, kus too teatas, et ei saa haigestumise tõttu kohtuistungile tulla. Tegemist on mehega, kes küsis AS-i Level poolelt seoses vana betoonisõlme lammutamisega hinnapakkumisi.