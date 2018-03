„Hakkasime just autosse minema, et linna sõita, kui tütar ütles, et, emme, vaata, ülemine korrus põleb, suitsu tuleb. Ja siis ma nägin, et laps taob kätega vastu akent. Helistasin päästesse, aga sealt öeldi, et abi on juba kutsutud,“ rääkis üks majanaabritest.

Teine naaber teadis lisada, et põlevas korteris kasvab kaks lasteaiaealist last. Tema märkas tulekahju alles siis, kui leegid aknast juba välja lõid.