MEIE MAA | TTÜ mereakadeemia Kuressaare keskuse lõpetas 30 õpilast

„Täna on üks neist päevadest, mis jääb alatiseks meelde,“ ütles TTÜ mereakadeemia direktor Roomet Leiger pidulikku aktust avades. Ta lisas, et läbi on käidud pikk teekond ning lahkutakse oma ala spetsialistidena. “Teie olete nüüd need, kes oma valdkonda edasi veavad,“ sõnas Leiger.