MEIE MAA | Torgu kultuurihing Annika Ellervee koondatakse

„Rahvas on täiesti segaduses. Neile on arusaamatu, miks selline koht ära kaotatakse,“ ütles ta. Ehkki Ellervee töötab poole kohaga ja tema ametinimetus on kogukonnamaja haldur, öeldi talle nelja aasta eest, kui tööle võeti, et tema ülesandeks jääb maja korrashoidmise kõrvalt ka kultuuriga tegelemine – ürituste korraldamine jms. Tööd jagunuks tervele ametikohale.