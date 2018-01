MEIE MAA | Toomas Kümmel: VEB-fondi lahendus on meie endi kätes

Miks VEB-fondi teema uuesti päevakorda tõusis?

Sellepärast, et lahendused, mis lubaksid selle teema lõplikult sulgeda, puuduvad. Sellele kuriteole ei ole antud poliitilist hinnangut. Ma olen enese jaoks selle teema sulgenud, ehkki mõistan väga hästi, et aja jooksul selgub veel üksikasju selle kuriteo detailide kohta. Olen absoluutselt veendunud, et me saame teada VEB-fondi röövis osalenud inimeste nimed ja nende osaluse ulatuse.