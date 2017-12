Mõnedele piirkonna elanikele on jäänud arusaamatuks, mis on linnavalitsuse rutaka tegutsemise taga. Elanike sõnul lubati neile, et suuremad kadakad säilitatakse, aga praegu võetakse masinaga kõik järjest maha ning kui plaanitu ellu viiakse, avaneb seal edaspidi lage ja kõle vaatepilt.