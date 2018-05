MEIE MAA: Tõniste: tasuta transport sobib Saaremaale hästi

Pärast kohtumist ettevõtjatega ütles Tõniste, et olulise teemana ettevõtjate jaoks kerkisid üles ühenduseprobleemid. „Selge on see, et kus on head ühendused, sinna tulevad ka investeeringud,“ märkis ta.

„Täna võin öelda, et juba nädala või kahe pärast kuulutatakse välja hange uuele ja suuremale lennukile, mis peaks mandri ja Saaremaa vahel lendama hakkama uuest aastast. Vajadusel on võimalik ka graafikut tihendada. Riigieelarves on see raha olemas,“ kinnitas minister.