MEIE MAA | Toidupanga annetuskastiga on kogutud 50 kilo söögikraami

Kuressaare toidupanga koordinaator Alur Õunpuu kinnitas, et annetuskast on end õigustanud. „Kast on olnud kolm nädalat üleval ja orienteeruvalt on sinna kogunenud umbes 50 kg toidukaupa,“ ütles ta. Õunpuu sõnul on alati parem, kui kohapeal on inimene, kuid ka annetuskasti ei võõristata üleliia.