MEIE MAA | Toidufestival on leidnud tee rahva südamesse

Mari Kald kinnitas, et plaanib osa võtta õunakohvikute päevast. Tänavapiknikule ei ole ta lauda kinni pannud, kuid plaanib sealt vähemalt läbi jalutada. Varasematel aastatel on ta samuti õunakohvikuid külastanud. Ka kodust toidulauda koostades on tema jaoks oluline, et toit pärineks võimalikult lähedalt.

„Kõige olulisem minu jaoks on see, et toit oleks kohalik ja võimalikult puhas. Hind on teisejärguline. Valikut poodides on piisavalt. Just sain endale neli liitrit mustikaid, mis lähevad sügavkülma,“ rääkis Kald.

Marina Mänd ütles, et kui on ilus ilm ja töögraafik võimaldab, siis plaanib ta toidufestivali üritustest osa võtta küll. Varasematel aastatel ta toidufestivalil osalenud ei ole. Ka poelettidel vaatab ta aeg-ajalt seda, et toidukaup, mida ta ostab, oleks kohalik. Samas teeb vahe sisse hind.

„Kui poes on toiduained kõrvuti ja hinnavahe ei ole väga suur, siis valin ikka saaremaise,“ seletas Mänd.