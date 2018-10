MEIE MAA | Tiia Tammsalu: rõõmus töötaja toodab kvaliteeti

“Tähelepanu on liigutav, kahtlemata. Jällegi rõhutan, et selle tiitli taga on kõik ettevõtte töötajad, koristajast juhtkonnani,” ütles osaühingu Moonstar, kellel tuleva aasta mais täitub viies tegevusaasta, asutaja ja juhatuse liige Tiia Tammsalu ning tõdes, et hoolimata sellest, et ettevõttel on püsivad tellijad, on tootmine siiski lineaarne.