MEIE MAA | Theresa Bubbear: „Meie riikide vahel olnud alati väga hea, lihtne ja selge sõprussuhe.”

Kas olete Saaremaal esimest korda? Kas tuleksite siia veel? Kui jah, siis miks?

Käisin siin kolm nädalat tagasi koos abikaasaga puhkamas. Siis oligi esimene kord. Ilm oli siis lihtsalt suurepärane – nagu Kariibidel. Tulen siia täiesti kindlalt veel, sest Saaremaal on väga palju vaadata. Tahaksin näha kogu saart ja seda, kuidas linna keskväljak renoveerituna välja näeb. Lisaks on eranditult kõik inimesed siin väga kenad ja sõbralikud. Võib-olla on see saareelanike tava – ka ma ise olen pärit saarelt.