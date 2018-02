Meie Maa poole teemurega pöördunud elanik ütles, et masina säästmiseks tuleb tal kohati sõita mööda metsaäärt, sest teel ei leidu kohta, kus poleks auke. „Autod ei pea enam lihtsalt vastu, jupid kukuvad küljest. Metsavedu käib aga täie lauluga,“ oli inimene mures, lisades, et selline olukord on kestnud juba kolm kuud.