MEIE MAA | Tasuta bussisõit saarlaste kõiki probleeme ei lahenda

Piret Juursoo kasutaks tasuta ühistransporti töölkäimiseks kindlasti, kui ainult bussiajad sobiksid. Valmar Voolaid

Valitsus on lubanud, et alates tuleva aasta 1. juulist saab maakonnasisestel bussiliinidel sõita piletita. Samas läheb aga saarlastele tasuta sõidust enamgi korda, et bussid liiguksid sobivamatel kellaaegadel. Eriti näib puudus olevat hilisõhtul maakonnakeskusest väljuvatest liinidest.