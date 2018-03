CO2 ehk süsihappegaasi sisaldus atmosfääris on tõusnud 400 000 aasta kõrgeimale tasemele, kuid mitte seda ei pidanud Soomere katastroofiks, sest ilma süsihappegaasita ei oleks fotosünteesi.

Maa keskmine õhutemperatuur on märgatavalt kerkinud (arvestades, et baasiks on võetud ajavahemik 1950–1980) – 0,8 kraadi. Arktika jääkatte pindala muutub järjest väiksemaks. Jääd ja lund kipub põhjapoolkeral vähemaks jääma.