MEIE MAA | Tantsijaterohke suguvõsa toitub koos loomise energiast

Tantsupisiku on suguvõsale edasi andnud Tiia Luhaäär. Tema tütar Kairi Kirke Luhaäär andis küsimuse peale, kuidas see nii on läinud, lihtsa ja tabava vastuse: „Meil on suur suguvõsa.“ Ta lisas kohe, et kindlasti on ka teisi suuri suguvõsasid, kes ei tantsi, kuid nende suguvõsas on lihtsalt nii läinud.