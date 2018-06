MEIE MAA | Tantsijaterohke suguvõsa toitub jalakeerutamisest

Peol lööb kaasa ka üks suur suguvõsa, mille liikmetele on tantsuhuvi juba geenidega kaasa antud.

Tantsupisiku tõi peresse Tiia Luhaäär. Tema tütar Kairi Kirke Luhaäär vastas küsimusele, kuidas see nii on läinud, et nii paljud nende suguvõsast armastavad jalga keerutada, lihtsalt ja tabavalt: „Meil on suur suguvõsa.“