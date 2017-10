MTA Kuressaare teenindusbüroo juhataja Olev Martinson selgitas, et ülevaade käsitles just neid juriidilisi isikuid, mis on Saare maakonda registreeritud. „Kuigi osa suuremate üleriigiliste firmade tulu laekub ka meilt, lähevad nad statistikat tehes ikka kokku oma registreeritud maakonna alla,“ tõdes ta.