MEIE MAA | Tänavapiknik toimub tänavu linnapargi ääres

MTÜ Visit Saaremaa turismispetsialist Kristina Mägi tõdes, et piknikulaudadega alustatakse Allee tänavalt ja liigutakse edasi staadioni poole. Valmar Voolaid

8. septembril algusega kell 18 on tulemas taas traditsiooniline tänavapiknik, kuhu eilse seisuga oli kinni pandud juba 117 lauda, mis on rohkem kui möödunud aastal samal ajal. Ent uus on pikniku asukoht – linna ehitustööde tõttu peetakse piknik pargi ääres.