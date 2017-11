ParkDisain ei tee paviljone mitte ise valmis, vaid tarnib need Eestisse Poola tehasest Arret. Kuressaarde peaksid paviljonid jõudma hiljemalt 9. detsembriks. “Kui tahta hoida laiemat tootevalikut, on Eestis neid raske toota, sest turg on väike ja paljuski arengufaasis,” selgitas OÜ ParkDisain juhatuse liige Meelis Saem.