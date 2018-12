MEIE MAA | Taksojuht: elu siin on nagu Chicagos

Taksojuhina tegutsev Oliver Sannik magas rahulikku und, kui kuulis öösel pauku. “Kuulsin seda läbi une. Nii palju aju tööle ei hakanud, et oleks kohe vaatama läinud. Alles hommikul kella kuue ajal, kui tahtsin tööle minema hakata, sain ebameeldiva üllatuse osaliseks – üks suur hunnik oli garaaži ees,” rääkis Sannik. “Helistasin isale (Tõnu Sannikule – toim) ja ütlesin, et siin on nagu Chicagos, sest sellist vaatepilti ei näe Kuressaares just tihti.”