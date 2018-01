MEIE MAA | Suure väina silla osas Muhus üksmeelt ei ole

Sild, kui see ehitatakse, hakkab ju ikkagi ühendama Eesti mandriosa Muhu, mitte Saaremaaga. Sotsiaalmeedia postitustest jääb silma, et silla vastased on välja toonud põhiliselt kaks argumenti – turvatunde vähenemine ja oht saarelisele identiteedile. Meie Maa küsis muhulaste arvamust nende endi käest.

Muhu muuseumi juhataja Meelis Mereäär ei ole silla osas lõplikku seisukohta kujundanud: „Esimene sisetunne ütleb, et olen pigem vastu. Kes peavad töö pärast või millegi muu tõttu tihti mandril käima, on ilmselt pigem poolt. Minul isiklikult nii tihedat reisimisvajadust ei ole, et praegune laevaühendus mind ei rahuldaks,“ sõnas mees.