MEIE MAA | SÜG-is peeti valimisväitlust

Debatil osalejatelt küsiti, kuidas nad suhtuvad sellesse, et valida saab alates 16. eluaastast. Kaupo Vipp (valimisliit Sörvemaa) võrdsustaks valimise ea kandideerimise eaga. Sots Marili Niits leidis, et mitmed 16-aastased ja nooremad on küpsemad valima kui täiskasvanud.